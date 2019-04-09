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Dünya

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Filistinli tarafların uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Tuğrul Çam   | 09.04.2019
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Filistinli tarafların uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz

Ankara

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Al Sani, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

Al Sani, Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı hakkında, "Böyle bir harekat uluslararası hukuka karşı olduğu için karşıyız." şeklinde konuştu.

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