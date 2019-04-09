Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Filistinli tarafların uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.
Ankara
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Filistinli tarafların bir araya gelip uzlaşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.
Al Sani, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.
Al Sani, Libya'da Hafter güçlerinin saldırısı hakkında, "Böyle bir harekat uluslararası hukuka karşı olduğu için karşıyız." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.