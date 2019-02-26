Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine uygulanan ablukanın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sözleşmesine aykırı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı dönem toplantılarında konuşan Al Sani, tüm dünyanın, Katar'a uygulanan ablukanın gerekçelerine ilişkin iddiaların geçersiz olduğunu anladığını ifade etti.

"Katar, ülkelerin egemenlik haklarına saygı esasına dayalı olarak Körfez krizinin kapsamlı çözümü için iletişimin zaruri olduğuna inanmaktadır." diyen Al Sani, ülkesine uygulanan ablukanın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sözleşmesine aykırı olduğunu kaydetti.

"Aracılık çabalarının sonuç getireceğinden ümitliyim"

Al Sani, krizin çözülmesi için gösterilen aracılık çabalarından övgüyle söz ederek, bu gayretlerin sonuç getireceğinden ümitvar olduğunu dile getirdi.

Katar'daki işçi haklarının geliştirildiğine işaret eden Al Sani, ülkesinde daimi oturum yasasının çıkarıldığını ve yabancıların giriş, çıkış ve oturumlarına ilişkin kanunda düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Katar'ın BM'ye insani fonlar için finansal destek sunduğunu belirten Al Sani, yakın zaman içinde Doha'da BM'nin çeşitli temsil ofislerinin açılacağını duyurdu.