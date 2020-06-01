Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Katar ablukayla geçen 3 yılda binlerce insan hakları ihlaline maruz kaldığını duyurdu

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi, 3 yıldır abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in 4 bin 275 kere insan haklarını ihlal ettiğini duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar,Serdar Bıtmez   | 01.06.2020
Katar ablukayla geçen 3 yılda binlerce insan hakları ihlaline maruz kaldığını duyurdu

Doha

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), 3 yıldır abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in 4 bin 275 kere insan haklarını ihlal ettiğini duyurdu.

Komite tarafından yapılan açıklamada, Arapça, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç dilde hazırlan kitapçıkta, ablukanın başlamasından bu yana Katar'a karşı işlenen insan hakları ve özgürlükleri ihlalleri belgelendiği bildirildi.

Kitapçıkta, üç Körfez ülkesinin abluka süresince komite tarafından izlenen ve belgelenen 4 bin 275 insan hakları ihlaline yer verildiği belirtilerek, bunların başında hareket, ikamet, mülkiyet, eğitim, sağlık, düşünce ve ifade özgürlüğü, keyfi gözaltı, zorla kaybettirme, şiddet ve nefrete teşvik etme gibi ihlallerin yer aldığı vurgulandı.

Son olarak da kitapçıkta, komite tarafından belgelenen, Katar'a yönelik, Suudi Arabistan'ın 2 bin 448, BAE'nin 1225, Bahreyn'in ise 602 işlediği ihlallerin yer aldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 15 Şubat'ta, taraflar arasında 2017'den bu yana devam eden Körfez krizinin çözümüne ilişkin çalışmaların durdurulduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından sağlık kurumlarında Kovid-19 tedbirleri
Kovid-19 İran esnafını 2 ayda 6 milyar dolar zarara uğrattı
KKTC'de Kovid-19 önlemlerinin birçoğu kaldırıldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 278 bini geçti
İran Sağlık Bakanı Nemeki: Koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz

Benzer haberler

Katar ablukayla geçen 3 yılda binlerce insan hakları ihlaline maruz kaldığını duyurdu

Katar ablukayla geçen 3 yılda binlerce insan hakları ihlaline maruz kaldığını duyurdu

Katar'da darbe iddialarının kaynağı ne?

BAE’nin Orta Doğu’da demokratikleşme karşıtı politikaları başarısız olmaya mahkum

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Şafi: Katar-Türkiye ilişkilerini muhafaza etmek için her türlü çabayı göstereceğiz

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Şafi: Katar-Türkiye ilişkilerini muhafaza etmek için her türlü çabayı göstereceğiz
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Arap ülkelerinde koronavirüs nedeniyle bayram namazı askıya alındı

Arap ülkelerinde koronavirüs nedeniyle bayram namazı askıya alındı