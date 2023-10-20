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Dünya

Kassam Tugayları: Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri serbest bıraktık

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Kassam Tugayları: Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri serbest bıraktık

İstanbul
Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını belirtti.

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