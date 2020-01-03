Kasım Süleymani için yarın Bağdat'ta cenaze töreni yapılacak
Irak'ta ABD'nin saldırısı sonucu ölen İranlı Komutan Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve diğer 6 kişi için başkent Bağdat'ta yarın cenaze töreni düzenlenecek.
İstanbul
Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi örgütünün basın müdürlüğünün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ta ABD'nin saldırısı sonucu ölen İranlı Komutan Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve hayatını kaybeden diğer 6 kişi için Bağdat'ta yarın cenaze töreni yapılacağı bildirildi.
- İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü
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Açıklamada, Mühendis ve Iraklı Haşdi Şabi üyelerinin Bağdat'taki törenden sonra Necef kentinde toprağa verileceği belirtildi.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Süleymani'nin cenazesinin İran'a nakledileceğini belirtmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
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