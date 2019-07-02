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Dünya

Kaşıkçı basın örgütünün 'acil' listesinde ilk sırada

Tek Özgür Basın Koalisyonu, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı temmuz ayı listesinin ilk sırasına koydu.

İslam Doğru   | 02.07.2019
Kaşıkçı basın örgütünün 'acil' listesinde ilk sırada

New York

Dünya genelinde tehdit altında bulunan veya hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya kalan gazetecilere dikkati çekmek için her ay 10 kişilik 'en acil liste' oluşturan Tek Özgür Basın Koalisyonu (One Free Press Coalition), temmuz ayı listesinin ilk sırasını öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya verdi.

Tek Özgür Basın Koalisyonu temmuz ayı listesini internet sitesinde yayınladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın haziranda yayımladığı rapordan hareketle Kaşıkçı, "durumunun en acil olması" nedeniyle liste başına konuldu.

Listede, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni BM raporu, Suudi Arabistan'ı açıkça suçluyor ve gazetecinin cinayeti için veliaht prensi ima ediyor. BM raporuna ve CIA'nın Suudi veliaht prensin katılımına işaret eden daha önceki bulgularına rağmen Virginia'da ikamet eden (Kaşıkçı'nın) Suudi Arabistan Konsolosluğunda acımasızca öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma bulunmuyor. ABD Küresel Magnitsky Yasası uyarınca Kongrenin talebine cevap verme zorunluluğuyla Beyaz Saraya yapılan istihbarat raporlarını yayınlama çağrıları dikkate alınmadı."

10 kişilik listede Kaşıkçı'nın dışında Meksika, İran, Ukrayna, Hindistan, Çin ve bazı Afrika ülkelerinden gazeteciler bulunuyor.

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının üst düzey editörlerinin yer aldığı Tek Özgür Basın Koalisyonu, dünya çapında saldırı altında bulunan gazetecilere destek vermeyi amaçlıyor.

Koalisyon, hapsedilen, tehdit altında bulunan veya hukuksuzlukla karşı karşıya kalan gazetecilere dikkati çekmek için her ay aciliyet sırasına göre oluşturulan 10 kişilik bir listeyi sitesinde yayınlıyor.

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