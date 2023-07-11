Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Karayip Denizi'nin kuzeydoğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Bogota
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü, Karayipler'de bir ada ülkesi Antigua ve Barbuda olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.28'de ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Yetkililer, ilk verilere göre depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.
Sarsıntının Porto Riko ve Virjin Adaları'nda da hissedildiği ifade edildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.