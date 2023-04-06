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Dünya

Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Djukanovic, parti başkanlığından istifa etti

Karadağ'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS) Genel Başkanlığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Lejla Biogradlija  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Karadağ'da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Djukanovic, parti başkanlığından istifa etti Fotoğraf: Milos Vujovic/AA

Podgorica

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da 2 Nisan Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan mağlubiyetle ayrılan Djukanovic, istifa kararının DPS Genel Kurul oturumunda kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Djukanovic, seçim sonuçlarından memnun olmadığını belirterek, "Parti başkanlığından çekilme kararını ben aldım. Parti lideri olarak görev aldığım 25 yıldan gurur duyuyorum." dedi.

DPS'nin Genel Başkanlığını üstlenen Karadağ Meclisindeki Parti Grup Başkanı Danijel Zivkovic de büyük bir sorumluluk aldığını vurgulayarak, genel seçim hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

Djukanovic'in görev süresi 21 Mayıs'ta sona eriyor

Karadağ'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turu 19 Mart'ta düzenlenmiş, 7 adaydan hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı için seçimin ikinci turu 2 Nisan'da yapılmıştı.

İlk turda oyların yüzde 35,3'ünü alan mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic, ikinci turda oyların yüzde 40'ını alarak mağlup olmuştu.

Rakibi eski Ekonomi Bakanı Jakov Milatovic, ilk turda oyların yüzde 28,9'unu almış, ikinci turda oyların yüzde 60'ını elde ederek ülkenin 8. cumhurbaşkanı seçilmişti.

Djukanovic, seçim sürecinde rakibi Milatovic'in "Sırbistan ve Rusya'nın adamı" olduğunu, seçimi kazanması durumunda ülkenin Rusya'ya yaklaşacağını savunmuştu.

Djukanovic'in görev süresi 21 Mayıs'ta sona erecek.

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