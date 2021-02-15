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Dünya

Karadağ İslam Birliğinden Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için taziye mesajı

Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı.

Kayhan Gül   | 15.02.2021
Karadağ İslam Birliğinden Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için taziye mesajı

Montenegro

Fejzic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a gönderdiği taziye mesajında, "Gara'da PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edildiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve Karadağ'daki Müslümanlar adına bu lanetli terör saldırısında şehit düşenlere rahmet, ailelerine de sabr-ı cemil diliyorum." ifadesini kullandı.

Menfur hadisenin acısını en derinden hissettiğini bildiren Fejzic mesajında ayrıca "Bunun gibi müteessir olayların bir daha tekrarlanmaması, halkın huzur ve emniyette yaşaması için Allah'a dua ediyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." temennisinde bulundu.

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