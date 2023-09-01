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Dünya

Kaplumbağaların Akdeniz ile buluştuğu kumsalda hedef 2 bin 500 yavru çıkışı

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının mavi sularla buluştuğu Mersin'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde, bu yıl yumurtalardan yaklaşık 2 bin 500 yavrunun çıkması bekleniyor.

Mustafa Ünal Uysal, Aleyna Coşkun  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Kaplumbağaların Akdeniz ile buluştuğu kumsalda hedef 2 bin 500 yavru çıkışı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Anaç kaplumbağaların üreme alanlarından, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün 1 kilometrelik sahilinde, yuva sayısı 41'e ulaştı.

Yuvalarında kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı.

Denize ulaşmak için kumsala ilk adımlarını atan minik kaplumbağaların gece saatlerindeki zorlu yolculuğu, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Kabuklarından kurtulamayan ve mavi sulara ilerlerken güçlük çeken canlılara, enstitü görevlileri ile gönüllü öğrenciler destek oldu.

İklim değişikliği etkilerinin araştırılması için merkez kuruldu

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırmacılarından Dr. Evrim Kalkan Tezcan, AA muhabirine, sahilin koruma altında olduğunu söyledi.

Canlıların yumurtlama ve kuluçka dönemlerinin özenle takip edildiğini dile getiren Tezcan, "Gönüllü öğrencilerimiz 2 yıldır bizlerle çalışıyor. Böylelikle veri ve çalışma kalitesini geliştirme şansı bulduk." dedi.

ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin geçen yıl kurulduğunu belirten Tezcan, "Kaplumbağa izleme ve koruma çalışmalarını bu merkez altında yürütmeye başladık çünkü iklim değişikliğinin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisi oldukça önemli. Böylelikle çalışmalarımızı daha akademik çerçeveye çektik." diye konuştu.

Tezcan, geçen yıl 1015 yavrunun denize ulaştığını, yuvarlardaki artış sayesinde bu sezon yaklaşık 2 bin 500 yavrunun yumurtalarından çıkmasını beklediklerini anlattı.

Gönüllülerden biyoloji öğrencisi Muhammet Berkan Şahin de sezonun ilk çalışmasında 450 yavrunun mavi sularla buluştuğunu ifade ederek, yolculuğa tanık olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

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