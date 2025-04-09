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Dünya

Kanlaon Yanardağı'ndaki patlamanın ardından bölgede yangın çıktı

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından, yanardağın doğu yamacında orman yangını çıktı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Kanlaon Yanardağı'ndaki patlamanın ardından bölgede yangın çıktı

Ankara

Filipinler'den yayın yapan "Rappler" internet sitesinin haberine göre, Kanlaon Yanardağı'ndaki patlamanın ardından yangın çıktı. Dağın doğu yamacına yayılan yangın, kraterin yakınındaki otları ve ağaçları kül etti.

Yetkililer, devam eden volkanik faaliyetler nedeniyle yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşandığını, itfaiye görevlilerini yangın bölgesine göndermenin de "riskli" olduğunu kaydetti.

Öte yandan, volkanik faaliyetlerin sürmesi nedeniyle yangını söndürmek için hava kuvvetlerine ait helikopterlerin kullanılmasının da mümkün olmadığını belirten yetkililer, yangına müdahale konusunda alternatif yolların arandığını ifade etti.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), dün Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıklamıştı.

Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü bildirilmişti.

Bölge istasyonundaki kameralardan, püsküren lavların yamaçlardan aşağı indiği görülmüştü.

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