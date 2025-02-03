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Dünya

Kanada'nın Ontario eyaleti, Starlink ile olan 100 milyon dolarlık sözleşmeye son verecek

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, eyaletin Amerikalı iş insanı Elon Musk'a ait SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink ile yaptığı 100 milyon dolarlık sözleşmeyi iptal edeceğini açıkladı.

Sercan İrkin  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Kanada'nın Ontario eyaleti, Starlink ile olan 100 milyon dolarlık sözleşmeye son verecek

İstanbul

Ford, X sosyal medya platformundan, ABD'nin Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini duyurmasının ardından bu karara tepki gösterdi.

Ontario'nun ekonomiye zarar verecek kişilerle işbirliği yapmayacağını belirten Ford, Kasım 2024'te Starlink ile imzaladıkları 100 milyon dolarlık sözleşmeyi "yırtıp atacaklarını" bildirdi.

Ford, Ontario'da Amerikan şirketlerinin eyalet ihalelerine girmesinin yasaklanacağını vurgulayarak, ABD'li şirketlerdeki yeni gelir kaybının "tek suçlusu" olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterdi.

Ford, "ABD ile olan bu kavgayı Kanada başlatmadı, ama kazanmaya hazır olduğumuza inansanız iyi edersiniz." vurgusu yaptı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.

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