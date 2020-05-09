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Dünya

Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı

Kanada'nın Çin'den satın aldığı N95 tipi 11 milyon maskeden 8 milyonunun standartları karşılamadığı ortaya çıktı.

Seyit Aydoğan   | 09.05.2020
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı

Toronto

Kanada'nın Çin'den satın aldığı N95 tipi 11 milyon maskeden 8 milyonunun standartları karşılamadığı ortaya çıktı.

Quebec Eyaleti Satınalma Bakanı Anita Anand, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 11 milyon maskeden yaklaşık 1 milyonunun standartları karşılayabildiği, 8 milyonunun ise kullanıma uygun olmadığını söyledi.

Anand, geriye kalan maskelerin test aşamasında olduğunu belirterek, standart dışı 8 milyon maskenin başka şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Öte yandan Kanada basınında, Çin'den geçen ay ithal edilen 1 milyon N95 tipi maskenin de hatalı çıktığı haberleri yer aldı.

Federal hükümetten, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Federal hükümet, ülkedeki tedarikçi firmalar aracılığıyla toplam 135 milyon maske alımı için sözleşme imzalamıştı.

Kanada, salgının başından bu yana 33 milyondan fazla tıbbi malzeme satın aldı.

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