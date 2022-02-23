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Dünya

Kanadalı Müslümanlardan, Acil Durumlar Yasası için 'şeffaflık' çağrısı

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi, ülkede uygulanan Acil Durumlar Yasası için Trudeau hükümetine "şeffaflık" çağrısında bulundu.

Seyit Aydoğan   | 23.02.2022
Kanadalı Müslümanlardan, Acil Durumlar Yasası için 'şeffaflık' çağrısı

Toronto

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM) CEO’su Mustafa Farooq, yaptığı yazılı açıklamada, federal hükümetin yasa uygulamalarında hesap verebilir ve şeffaf olması gerektiğini belirtti.

Polis güçlerine protestoları ve ablukaları dağıtma yetkisi veren Acil Durumlar Yasası'nın benzeri görülmemiş uygulaması üzerinde düşünmenin zamanı geldiğine işaret eden Farooq, şu ifadeleri kullandı:

"Kanun, Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'ye Kanada genelinde daha geniş uygulama yetkileri sağlıyor. Şimdi bir adım geri atmalı ve yasanın Kanada sivil toplumu üzerinde yaratabileceği olası riskleri ve istenmeyen sonuçları üzerinde düşünmeliyiz. Kanada tarihindeki bu son ve benzeri görülmemiş olaydan demokrasimizin zarar görmemesini sağlamak için önlemler alınmalıdır."

Yasanın yürürlüğe girmesine neden olan her faktör ve olay hakkında mümkün olan en kısa sürede derin ve bağımsız bir çalışma yapılmasını tavsiye eden Farooq, son bir ayda meydana gelen ve Acil Durumlar Yasası'nın ilanı ile sonuçlanan her gelişmenin şeffaf biçimde incelenmesini istedi.

Farooq, şunları kaydetti:

"Beyaz üstünlüğü, konvoyun düzenlenmesinde rol oynadı mı? Yabancı aktörler, protestoları finanse etmek için komplo mu kurdu? Hükümetin olağanüstü hal yetkilerine başvurması orantılı ve gerekli miydi? Finansal veriler nasıl toplanıyor, kullanılıyor ve saklanıyor? Bunlar, böyle bir çalışmada yanıtlanması gereken ve yasada yer alan zorunlu yasama denetiminin kapsamı dışında kalan kritik sorulardır. Bu soruların cevaplanması da şeffaf bir hesap verebilirlikle mümkündür."

Protestolarla ilgili ulusal politika tartışması düzenlenmesini isteyen Farooq, "Kanadalı Müslümanlar, sivil toplum örgütlerinin, fonlarının ve girişimlerinin güvenlik kurumu tarafından şüpheyle algılanmasına fazlasıyla aşinadır. Çoğumuzun şeffaf ve partizan çıkarlarınca yönlendirilmeyen bir süreçle yanıtlanması gereken soruları var." değerlendirmesinde bulundu.

Acil Durumlar Yasası

Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan ve başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarına karşı Kanada hükümeti, Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhalefet partilerince, anti-demokratik olduğu gerekçesiyle eleştirilen ve "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından 14 Şubat Pazartesi günü ilan edilen Acil Durumlar Yasası, finansal kurumlara, ablukayla bağlantılı bir kişinin veya işletmenin hesabını mahkeme emri olmadan dondurmak veya askıya almak için yeni yetkiler vermişti.

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