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Dünya

Kanada'daki orman yangınlarının dumanının Norveç'e ulaşacağı tahmin ediliyor

Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanların, Norveç'e ulaşması bekleniyor.

Melike Pala  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Kanada'daki orman yangınlarının dumanının Norveç'e ulaşacağı tahmin ediliyor

Kopenhag

Norveçli yetkililer, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların, ülkeye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Norveç İklim ve Çevre Araştırma Enstitüsünde (NILU) çalışan bilim insanları, dumanın atmosferdeki dolaşımını tahmin etmek için bir model kullandı.

Bilim insanları, dumanın 1 Haziran'dan bu yana Grönland ve İzlanda üzerinde hareket ettiğini ve Kanada'daki yangından çıkan dumanların etkilerinin, güney Norveç'in havasında da tespit edildiğini söyledi.

NILU'dan kıdemli araştırmacı Nikolaos Evangeliou, ülkede pus ve duman kokusu olabileceğini, ancak havadaki parçacık sayısının sağlığa zarar verecek büyüklükte olmayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Dumanlar, ABD'ye ulaştı

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da süren orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kalmıştı.

Dumanlar nedeniyle, Başkent Washington DC ve çevresinde hava kalitesi seviyesi nedeniyle kırmızı alarm verilmişti.

Duman, milyonlarca insanı etkilemiş, büyük havalimanlarında uçuşları durdurmuş ve vatandaşları tekrar maske kullanmaya sevk etmişti.

Kanada, ülke çapındaki 400'den fazla yangınla mücadelede uluslararası yardım istemişti.

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