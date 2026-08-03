Kanada merkezli hava yolu şirketi WestJet'in 31 Temmuz itibarıyla 600 uçuşunun iptaline neden olan grevde kabin görevlileriyle geçici anlaşma sağlandı.

Kanada'da WestJet hava yolunun 600 uçuşunun iptaline neden olan grevde geçici anlaşma sağlandı Kanada merkezli hava yolu şirketi WestJet'in 31 Temmuz itibarıyla 600 uçuşunun iptaline neden olan grevde kabin görevlileriyle geçici anlaşma sağlandı.

CBC News kanalının haberine göre, WestJet bünyesindeki çalışanlar, kendilerini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) ile firma arasında yeni sözleşmeye varılamamasının ardından grev kararı aldı.

Hava yolu firması, greve giden 4 bin 287 kabin görevlisinin işe gelmemesi nedeniyle 31 Temmuz'dan itibaren 600 uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Firma, yılın seyahat bakımından en yoğun dönemlerinden birine denk gelen bu iptallerden etkilenen yolculara para iadesi yapılacağını ya da alternatifler sunulacağını açıkladı.

Kabin görevlileri de firmanın Calgary kentinde yer alan genel merkezi önünde pankartlar ve sloganlarla protesto düzenledi.

Sendika ile Firma, grevi bitirmek üzere geçici anlaşmaya vardı

Üyelerinin maaşlarının adil olmadığını ve bazı görevler için ücret almadan çalıştığını savunan sendika ile ülkenin en büyük ikinci hava yolu şirketi konumundaki WestJet arasında görüşmelerde ilerleme kaydedildi.

Taraflar, grevin sonlandırılması ve kabin görevlilerinin işe dönmesi için geçici anlaşmaya vardı.

Detayları kamuoyuyla paylaşılmayan geçici anlaşma, sendika üyesi çalışanların onayına sunulacak.

Uçuş operasyonlarının ne zaman tümüyle başlayacağı ise henüz bilinmiyor.​​​​​​​