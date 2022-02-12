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Dünya

Kanada'da polis Ambassador Köprüsü'nü protestoculardan temizlemek için harekete geçti

ABD ile Kanada arasında ticari krize neden olan Detroit-Windsor sınırında bulunan Ambassador Köprüsü’ndeki protestocuların boşaltılması için Kanada polisinin harekete geçtiği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 12.02.2022
Kanada'da polis Ambassador Köprüsü'nü protestoculardan temizlemek için harekete geçti

New York

Kanada polisi ve yardımcı kuvvetlerin, mahkemenin koyduğu ihtiyati tedbir süresinin dolmasının ardından ABD'ye geçişi engellediği gerekçesiyle Ambassador Köprüsü'ndeki ablukayı kaldırmaya başladığı belirtildi.

Kanada polisince yapılan açıklamada, "Tüm göstericileri hukuka uygun ve barışçıl davranmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilirken insanların köprüden uzak durması çağrısında bulunuldu.

Polisin sabah saatlerinde köprüye doğru harekete geçtiği, bazı göstericilerin bölgeden ayrılırken bir kısmının yerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Söz konusu köprünün ABD’den Kanada’ya giriş hattı, 6 gündür kapalı bulunuyordu.

Windsor şehri yöneticilerinin desteği ile ablukadan en fazla etkilenen otomobil endüstrisi liderleri, köprünün açılması için hafta içinde Ontario Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkemenin Başyargıcı Geoffrey B. Morawetz, aşı karşıtı Kanadalı kamyoncular tarafından protesto amacıyla kapatılan köprünün cuma 19.00 itibarıyla açılmasına hükmetmişti.

Windsor'u Detroit'e bağlayan Ambassador Köprüsü, her gün yaklaşık 400 milyon dolarlık mal akışı ile Kanada ve ABD arasında önemli bir ticaret geçişi konumunda bulunuyor.


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