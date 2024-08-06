Kanada, Tel Aviv Büyükelçiliğindeki diplomatların ailelerini Ürdün'e tahliye edecek
Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ailelerini olası İran misillemesi nedeniyle tahliye ederek Ürdün'e göndereceği bildirildi.
Ankara
İsrail basınında yer alan haberde, Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli diplomatların ailelerinin yarın Ürdün'e geçeceği belirtildi.
Kanada'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin tahliye kararına ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığını bilgilendirdiği ifade edildi.
Tahliye kararının bölgede kötüleşen güvenlik ve İran'ın olası misillemesi nedeniyle alındığı kaydedildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmişti.
İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.
Tahran'ın olası misillemesi nedeniyle birçok havayolu şirketi İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.
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