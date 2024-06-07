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Dünya

Kanada polisinden, McGill Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerine biber gazıyla müdahale

Kanada'da polis, McGill Üniversitesinin idari binasında Filistin'e destek gösterileri yapan öğrencilere biber gazıyla müdahale etti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Kanada polisinden, McGill Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerine biber gazıyla müdahale

Ankara

Montreal Gazette'nin haberine göre, Filistin'e destek için kampüste gösteri düzenleyen McGill Üniversitesi öğrencileri, yönetimin İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişki kesme taleplerine uymaması nedeniyle idari binaya girerek camlarındandan Filistin bayrağı salladı.

Montreal polisi, göstericileri dağıtmak için geldiği kampüste, idari binadaki öğrencilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Polis sözcüsü, yaptığı açıklamada, idari binadaki öğrencilere müdahalede bulunulduğunu doğrularken gözaltı sayısına dair bilgi veremeyeceğini söyledi.

Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrenciler de "Burada şiddet yok, neden zırhlı kıyafet giyiyorsunuz?" diyerek polis müdahalesine tepki gösterdi.

Adını vermek istemeyen bir çalışan, göstericilerle görüştüğünü aktararak "Saldırgan değillerdi ve kimseyi tehdit etmiyorlardı." ifadesini kullandı.

Güvenlik sebebiyle ismini vermek istemeyen McGill Filistin İnsan Hakları Dayanışmasından (SPHR) bir sözcü de Üniversite yönetiminin, Gazze'deki "soykırımın finansmanında ve desteklenmesinde suç ortağı" olduğunu belirtti.

Sözcü, "Okul harçlarımızın, Gazze'deki çocukların üzerine bomba yağdıran silah üretim şirketlerine yatırım yapmak için kullanılmasını istemiyoruz." dedi.

ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler, 27 Nisan'da kamp kurarak Filistin'e destek gösterilerine başlamıştı.

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