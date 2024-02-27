Dolar
31.15
Euro
33.80
Altın
2,036.59
ETH/USDT
3,277.00
BTC/USDT
57,176.00
BIST 100
9,293.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kartal’da halka hitap ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eskişehir’de "İleri Prototip İstasyonu Projesi"nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Kanada, internetteki zararlı içeriklere karşı yeni yasa hazırlığında

Kanada'da internetteki zararlı içeriklerle mücadeleyi amaçlayan yeni yasa tasarısı, Avam Kamarası'na sunuldu.

Nuri Aydın  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Kanada, internetteki zararlı içeriklere karşı yeni yasa hazırlığında

Trenton

Adalet Bakanı Arif Virani, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu yasa tasarısının; "siber zorbalık ve terörizm ile çocukları kendine zarar vermeye teşvik eden, nefret söylemi içeren, şiddeti körükleyen, çocuk istismarı ve rıza dışı görüntülerin paylaşılması" gibi içeriklerle mücadeleyi amaçladığını belirtti.

Virani, internetteki zararlı içeriklere karşı mücadeleyi amaçlayan ve "Çevrimiçi Zararlar Yasası" olarak adlandırılan tasarının, Avam Kamarası'nın incelemesinde olduğunu aktardı.

Pazartesi günü sunulan yaklaşık 100 sayfalık yasa tasarısının, Avam Kamarası'nda tartışmalara yol açması beklenirken; muhalefet partileri tasarıyı "ifade özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendiriyor.

Virani, bu endişeye karşı hükümetin meşru özgürlükleri ihlal etmemek için dikkatli davrandığını söyleyerek, "Bu tasarı, ifade özgürlüğüne zarar vermiyor." dedi.

Yeni tasarının kazançlarını azaltacağından korkan sosyal platformların tepkisini çekeceğine işaret eden Virani, "Kar, güvenlikten daha öncelikli olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Virani, yasayı ihlal edenleri ise ciddi mali cezalar beklediğine işaret etti.

Yasa tasarısı, soykırımı kışkırtmaktan ömür boyu hapis cezası da dahil olmak üzere ağır cezaları öngörüyor.

Tasarıda, sosyal platformların "çevrim içi pedofili içeriklerini" bildirme zorunluluğa da bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Martı, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" için 376 bin dilekçeyi İBB'ye teslim etti
Osmaniye'de orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı
KDK'nin "Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu" açıklandı
Ankara'da okulda başını sıraya çarpan Mira'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Benzer haberler

Kanada, internetteki zararlı içeriklere karşı yeni yasa hazırlığında

Kanada, internetteki zararlı içeriklere karşı yeni yasa hazırlığında

Kanadalı Müslümanlar, milletvekillerini İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını kınamaya çağırdı

Kanada'da, aynı aileden 4 Müslümanı öldüren saldırgan müebbet hapis cezası aldı

Kanada ordusu siber güvenlik alanında personel eksikliği yaşıyor

Kanada ordusu siber güvenlik alanında personel eksikliği yaşıyor
Kanada, Filistinli anneye kızını da ülkeye getirme iznini, onun ölümünden 2 hafta sonra vermiş

Kanada, Filistinli anneye kızını da ülkeye getirme iznini, onun ölümünden 2 hafta sonra vermiş
Filistin Başbakanı Iştiyye, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi

Filistin Başbakanı Iştiyye, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet