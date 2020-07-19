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Dünya

Kanada’daki toprak davası siyahilere yönelik ayrımcılığı gün yüzüne çıkardı

Kanada Nova Scotia eyaletinde yaşayan Downey adlı siyahinin dedelerinden kalan toprağın kullanımı için başlattığı mücadele zaferle sonuçlandı.

Seyit Aydoğan   | 19.07.2020
Kanada’daki toprak davası siyahilere yönelik ayrımcılığı gün yüzüne çıkardı

Toronto

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, 66 yaşındaki Christopher Downey, 1913 yılında büyük dedelerine tahsis edilen ancak o zamandan bu yana tapusu verilmeyen araziye ev yapmak için izin başvurusunda bulundu.

Eyalet kanunlarına göre "20 yıl aralıksız söz konusu topraklarda yaşama" şartına uymadığı gerekçesiyle başvurusu reddedilen Downey, konuyu Nova Scotia Eyalet Yüksek Mahkemesine taşıdı.

Mahkeme, eyalet yönetiminin siyahilere ait toprak iddialarını değerlendirirken yasayı yanlış uyguladığına ve ''sistematik ırkçılığın insanları topraklarına sahip olmaktan uzak tutmada rol oynadığına'' hükmetti.

Haberde, özellikle 19. yüzyılda ABD'den Kanada'ya sığınan siyahilere arazi tahsis edildiği ancak bunlara hiçbir zaman tapu ya da resmi belge verilmediği için sonraki nesillerin arazinin kullanımı konusunda hukuki sorunlarla karşılaştığına işaret edildi.

100 yıllık ırk ayrımcılığını gün yüzüne çıkaran dava sonucunda eyalet yöneticileri, mahkemenin kararına uyacaklarını ve siyahi Downey'e dedelerinin arazisinin tapusunu vereceklerini bildirdi.

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