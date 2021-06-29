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Dünya

Kanada’da Pakistanlı Müslüman göçmen bıçaklı saldırıya uğradı

Kanada’nın Saskatoon şehrinde yaşayan Pakistanlı Müslüman göçmen “Müslümanlardan nefret ettiğini” söyleyen bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Şeyma Uzundere   | 29.06.2021
Kanada’da Pakistanlı Müslüman göçmen bıçaklı saldırıya uğradı

Ankara

Kanada’da yayın yapan The Starphoenix gazetesinin haberine göre, Pakistanlı Müslüman göçmen Muhammed Kaşif, Saskatoon’un Eastview bölgesinde yaşadığı evin yakınlarında, 25 Haziran Cuma günü iki kişinin kendisine saldırdığını söyledi.

Geleneksel Pakistan kıyafetleri giyen Kaşif, saldırganlar tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandığını ve sakalının kesildiğini belirtti.

Kaşif, saldırganların sakalını keserken kendisiyle alay ederek “Neden bu kıyafeti giyiyorsun? Neden buradasın? Ülkene geri dön. Müslümanlardan nefret ediyorum! Ve neden sakalın var?” ifadelerini kullandığını aktardı.

Öte yandan Kaşif, olay yerine yakın park edilmiş yeşil bir araçta saldırganlar ile iş birliği yapan üçüncü bir kişinin olabileceğine işaret etti.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Saskatoon Belediye Başkanı Charlie Clark, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “dehşete düştüğünü” ve “üzüntü duyduğunu” belirtti.

Belediye Başkanı Clark, “Beyaz üstünlüğünü, İslamofobi'yi ve diğer her türlü ayrımcılığı yayan grupların soruşturulması ve sorumlu tutulması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Eşi ve üç çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirten Pakistanlı Müslüman göçmen, yaklaşık 15 yıldır Saskatoon’da yaşıyor.

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