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Dünya

Kanada’da iki Müslüman aileden toplam 7 kişi yangında öldü

Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Chestermere kentinde bir evde çıkan yangında, iki Müslüman aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Seyit Aydoğan   | 03.07.2021
Kanada’da iki Müslüman aileden toplam 7 kişi yangında öldü

Toronto

Kanada İslam Yüksek Konseyinden İmam Syed Soharwardy, aynı evde yaşayan iki Müslüman aileden 4’ü çocuk toplam 7 kişinin çıkan yangında öldüklerini açıkladı.

Soharwardy, yangında biri yetişkin ve dördü çocuk beş kişinin kaçmayı başardıklarını bildirdi.

Ölenler arasında 38 yaşında bir kadın, 35 yaşında bir erkek, 12 yaşında bir erkek, 12 yaşında bir kız ve dört yaşında bir erkek çocuk bulunuyor.

Ailelerden birinin uzun süredir Calgary'de yaşadığı ve diğer ailenin de yakın zaman önce Ontario eyaletinden buraya taşındıkları bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken itfaiye ekiplerinin halen yangın yerinde oldukları belirtildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin isimleri ise henüz açıklanmadı.

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