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Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau, 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıyı 'terör saldırısı' olarak tanımladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontario'da aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Hakan Çopur, Islam Doğru   | 08.06.2021
Kanada Başbakanı Trudeau, 4 Müslüman'ın öldüğü minibüslü saldırıyı 'terör saldırısı' olarak tanımladı Fotoğraf: Brett Gundlock/AA

Washington DC

Ontario'da bir minibüs şoförünün öldürdüğü 4 Müslüman için anma töreni

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki Müslüman ailenin üzerine sürdüğü saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi için anma töreni düzenlendi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 4 Müslümanın öldürüldüğü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. ( Brett Gundlock - Anadolu Ajansı )

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Parlamentosunun alt meclisi Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, saldırı için, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." diye konuştu.

Pazar günü akşam gezmesine çıkan ailenin evine dönemediğini belirten Trudeau, "Hayatları acımasız, korkak ve küstahça bir şiddet eylemiyle alındı." ifadelerini kullandı.

Trudeau’nun bu akşam saldırının gerçekleştiği London şehrine giderek, kurbanlar için düzenlenecek anma programına katılacağı bildirildi.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran akşamı, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren minibüs sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Nathanial Veltman adlı 20 yaşındaki terörist, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inanıldığı açıklanmıştı.

Veltman dün hakim karşısına çıkarılmış ve hakkında 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldığı bildirilmişti.

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