Kanada Başbakanı Carney, ülkenin AB Büyükelçiliği görevine Jonathan Wilkinson'ı getirdi

Kanada Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Carney'nin, daha önce Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı gibi çeşitli görevler yürütmüş olan ve siyaset kariyerine başlamadan önce temiz teknoloji alanındaki çeşitli firmaların üst yöneticiliğini (CEO) yapmış olan Jonathan Wilkinson'ı AB Büyükelçiliğine atadığı belirtildi.

Wilkinson'ın teknoloji, kamuya hizmet ve yatırım gibi konulardaki deneyiminin Kanada'nın AB ile ilişkilerinde rol oynayacağı ifade edilen açıklamada, yeni AB Büyükelçisinin görevine yaz mevsiminin başında başlayacağı kaydedildi.

Jonathan Wilkinson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Carney'nin Kanada'nın AB Büyükelçiliği görevine atama davetini kabul ettiğini" belirtti.