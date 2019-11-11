Kamışlı'da terör örgütü YPG/PKK'nın bombalı saldırılarında 5 ölü, 25 yaralı
Suriye'nin, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi. 3 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
İdlib
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı patlama meydana geldi.
Biri motosiklet üç bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.
Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.