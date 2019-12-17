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Dünya

Kamerunlulardan gençlerini ordusuna katmak isteyen Fransa'ya tepki

Afrika Kıtası başta olmak üzere sınır ötesi askeri varlığını artırmak isteyen Fransa'nın, yetersiz kalan asker kontenjanını Kamerunlu gençlerle takviye etmek için başlattığı program, Kamerun halkının tepkisini topladı.

Alaattin Doğru   | 17.12.2019
Kamerunlulardan gençlerini ordusuna katmak isteyen Fransa'ya tepki

Dakar

Actucameroun sitesinin haberine göre, Fransa Subay Eğitim Okulunun girişimiyle açılan asker alma programına ilişkin girişim, ülkede "Fransa'nın kendisi için ölecek gençleri bile Afrika'dan seçtiği" şeklinde yorumlandı.

Kamerunlular, "ülkenin kalkınmak için mühendislere ve iyi eğitimli teknisyenlere ihtiyacı olduğu, Kamerun'un, gençleri Fransa'nın hizmetine vermekle gelişmeyeceği" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

"Fransızlar kendi çocuklarını saklıyor" tepkisi

Söz konusu girişime yönelik bir yorumda, "Fransa'da ölmek için yeterince genç Fransız yok mu? Macron, ordusunu beslemek için daha fazla çocuğa sahip olmalı. Afrika'nın çocukları, Afrika için çalışacak. Fransızların kendi çocuklarını saklayıp Kamerunluları ölüme göndermeyi tercih ettiklerini görmeyecek kadar aptal olmadığı sürece." ifadelerine yer verildi.

Seçmelere katılmak için bilgilerini programa ilişkin haberlerin altında paylaşanlara tepki gösteren başka bir Kamerunlu da kimsenin, gençlerin Fransız ordusuna katılmasını engellemeyeceğini ancak Fransa'nın Afrika'yı yok etmesine yardımcı olacak kişilerin, döndüklerinde bir ev bulamayacaklarını ifade etti.

Fransa fiziksel olarak güçlü gençlere talip

Asker alma programı için yayımlanan başvuru şartlarına göre, Kamerun uyruklu, bekar, özgür, herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmayan, askeri bir doktor tarafından "zinde" raporu verilen, Fransızcaya hakim kadın ve erkekler gençler seçmelere katılabilecek.

Kamerun Cumhurbaşkanlığı Savunma Müsteşarlığının, ülke ayağını takip ettiği programa, fiziksel olarak güçlü kişileri seçmek için başkent Yaounde'de yarış parkuru açıldı. Seçmeler, 18-19 Ocak 2020'de yapılacak.

Kamerun Savunma Bakanlığınca yapılan basın açıklamasında, seçilmeleri halinde gençlerin eğitim görecekleri okulların isimleri yer alırken programa son başvuru tarihi olarak 13 Ocak 2020 belirtildi.

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