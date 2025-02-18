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Dünya

Kamerun ordusuna yönelik ilk Türkçe eğitimi başladı

Kamerun'da silahlı kuvvetler personeline yönelik ilk Türkçe dil eğitimi başladı.

Ahmet Emin Dönmez  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Kamerun ordusuna yönelik ilk Türkçe eğitimi başladı Fotoğraf: Ahmet Emin Dönmez/AA

Yaounde

Türkiye Maarif Vakfının sağladığı dershanede düzenlenen açılış törenine, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ve askeri yetkililer katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Öskiper, Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik ilk Türkçe kursunun açıldığını ve bunun sadece bir başlangıç olduğu vurguladı.

İki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin devam edeceğini ifade eden Öskiper, Kamerun’da Türkçe eğitimi alan askerlerin daha sonra Türkiye’de farklı alanlarda kurslara katılacağını bildirdi.

Bakan Assomo ise Türkiye’nin Afrika’da giderek güçlenen bir ortak olduğunu belirterek, Türkiye’nin Afrika’daki dinamik ilerleyişinin bölgesel ortaklıklara yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Dershanenin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını dile getiren Assomo, Türkçe eğitiminin aynı zamanda askeri personelin entelektüel gelişimine de katkı sağlayacağını kaydetti.

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