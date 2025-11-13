Dolar
Dünya

Kamboçya, dün Tayland'dan ateş açılmasının ardından sınırdaki köy sakinlerini tahliye etti

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland'dan ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıklarken; Tayland tarafı ölü veya yaralı olmadığını belirtiyor.

Aynur Şeyma Asan  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Kamboçya, dün Tayland'dan ateş açılmasının ardından sınırdaki köy sakinlerini tahliye etti

Ankara

Kamboçya'da, sınır gerilimi yaşanan Tayland'dan dün ateş açılmasının ardından sınır köyündeki yüzlerce kişi tahliye edildi.

Tayland'dan dün yerel saatle 16.00 sularında Kamboçya'daki sınır köyüne ateş açılmasının ardından gerilim sürüyor.

Kamboçya'da yayın yapan Khmer Times'ın haberine göre, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Tayland'dan ateş açılmasını kınayarak dünkü gerilimde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, Tayland tarafının ateş açtığı, ülkenin kuzeybatısındaki Banteay Meanchey vilayetinden yetkililer, Prey Chan köyündeki yaklaşık 250 ailenin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı, dün Tayland'dan sınırdaki bir köye ateş açıldığını açıklamış, ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Tayland tarafı ise Kamboçyalı askerlerin kendi topraklarına açtığı ateşe karşılık uyarı ateşi açtıklarını, yaralı veya ölü olmadığını savunmuştu.

Tayland barış anlaşmasını süresiz askıya almış, Kamboçya anlaşmaya bağlılığını yinelemişti

Tayland, Kamboçya sınırında devriye gezen bir askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiğini ve Kamboçya özür dileyene kadar barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Ayrıca Tayland, barış anlaşması kapsamında serbest bırakması planlanan 18 Kamboçya askerinin iadesinin süresiz erteleneceğini duyurmuştu.

Öte yandan Kamboçya, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya-Tayland sınırındaki mayın tarlalarının 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşanan iç savaş döneminden kalma olduğu ileri sürülerek, sınıra yeni mayınlar döşendiği yönündeki iddialar "kesin dille reddedilmişti."

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
