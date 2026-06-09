Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Tam ölçekli savaşa geri dönülmesi tüm bölge için son derece ağır bedel doğuracaktır." dedi.

Kallas, tam ölçekli savaşa dönüşün Orta Doğu için "son derece ağır bedeli" olacağını söyledi Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Tam ölçekli savaşa geri dönülmesi tüm bölge için son derece ağır bedel doğuracaktır." dedi.

Kallas, temmuzda AB Dönem Başkanlığını devralacak İrlanda'nın başkenti Dublin'de ülkenin Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Şu anda Orta Doğu'daki savaşta "kırılgan duraksama" döneminin yaşandığını belirten AB Yüksek Temsilcisi, tarafların yakında anlaşmaya varması umudunu dile getirdi.

Kallas, "Tam ölçekli savaşa geri dönülmesi tüm bölge için son derece ağır bedel doğuracaktır." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Kallas, "Bunun etkileri bölgenin çok ötesine uzanmakta, küresel ekonomiyi sekteye uğratmakta ve gıda arzını tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Kallas, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin "Hizbullah'ın artan tehditleri" altında görev yaptığını, bu nedenle son ayların UNIFIL'e asker sağlayan ülkeler için "son derece zorlu" geçtiğini söyledi.

Gazze ve Batı Şeria'da "insani ve siyasi durumun hala vahim" olduğuna işaret eden Kallas, AB'nin "baskıyı artırmak amacıyla" geçen ay Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve Hamas'ın önde gelen isimlerine yönelik yaptırım konusunda anlaştığını hatırlattı.

Kallas, İrlanda'nın İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını anımsatarak, AB düzeyinde aynı teklifin üye ülkeler arasında tartışıldığını aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı

"Avrupa, ilkeli bir küresel aktör olarak kalmalıdır ancak ilkeler, tek başına yeterli değildir." ifadesini kullanan Kallas, kıtanın "ilkelerini" savunacak fiziksel güce de sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, "İrlanda'nın askeri tarafsızlığa olan güçlü bağlılığı tartışma konusu değildir ancak tarafsızlık, Avrupa'nın bugün karşı karşıya olduğu tehditlere karşı bağışıklık sağlamaz." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'daki hiçbir ülkenin "Rusya'nın hedef listesinin dışında olmadığını" öne süren Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılar ve sabotaj girişimlerinde artış yaşandığını aktardı.

Kallas, Rusya'nın "gölge filosunun ciddi tehdit" oluşturduğunu kaydederek, "Bu gemiler yaptırımlara tabi petrolü kaçak olarak taşımakta, deniz çevresini tehlikeye atmakta ve hibrit saldırılar için platform görevi görmektedir." diye konuştu.