Kallas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımların kabul edilmesini umuyor

Kallas, Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ticaretle ilgili kısımlarının askıya alınması konusunda hala anlaşma sağlanmadığını dile getirdi.

Fransa ve İsveç'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki "yerleşim yerleriyle" yapılan ticaretin yasaklanması ya da kısıtlanmasına yönelik önerisini de ele alacaklarını belirten Kallas, bu konuda karar alınması için gerekli olan AB Komisyonu önerisinin henüz getirilmediğini söyledi.

Kallas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım önerileri konusunda siyasi anlaşma sağlanmasını umduğunu dile getirerek, "Umarım bu konuda gerçekten ilerleme kaydedebiliriz." dedi.

Suriye

Bakanlarla görüşmenin marjında AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı'nın yapılacağını dile getiren Kallas, ülkede kurumların inşası ve azınlıkların durumu gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

Kallas, 2011'de askıya alınan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nın bu statüsünün kaldırılması konusunda ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Orta Doğu

Orta Doğu'daki savaşta diplomatik çözümü desteklediklerini, ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan ülkelerle ve Körfez ülkeleriyle temasta olduklarını belirten Kallas, "Ateşkes sağlanmış olsa bile İran'ın bölgeye yönelik tehditleri konusunda uzun vadeli görüşmelerin de yapılması gerekiyor." dedi.

Kallas, Körfez bölgesini Avrupa'nın "yakın çevresi" gördüklerini ve buradaki durumun kıtayı çok yakından etkilediğini ifade ederek, Körfez güvenlik mimarisinin parçası olma konusunda görüşmeler yürüttüklerini anlattı.

"Öncelikli hedeflerinin" savaşı durdurmak ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamak olduğuna dikkati çeken Kallas, mayın temizleme çalışmaları ve gemilere eşlik edilmesine katkıda bulunmak için AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides Misyonu'nun "operasyon planlarında" değişiklik yapılması konusunu görüşeceklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla açıkladığı ateşkesi "son derece alaycı hamle" olarak nitelendiren Kallas, Ukrayna'nın kendi teklif ettiği ateşkeslere sadık kaldığını, Rusya'nın ise bunu yapmadığını savundu.

Kallas, Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesinden sorumlu kişileri hedef alan yaptırımları kabul etmeyi planladıklarını söyledi.

AB'nin, Rusya ile doğrudan görüşmelere başlayıp başlamayacağına ilişkin soru üzerine Kallas, "Rusya ile görüşmeye başlamadan önce onlarla ne hakkında konuşmak istediğimizi kendi aramızda tartışmalıyız." yanıtını verdi.

Kallas, Avrupa'nın güvenliğinin, "Rusya'nın komşularına sürekli saldırması ve bunun nasıl önlenebileceğiyle" ilgili olduğuna işaret ederek, bu konuda Moskova'nın taviz vermesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Kallas, "Örneğin, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için şartlardan biri de Rus askerlerinin (Moldova'dan) geri çekilmesi olabilir." dedi.