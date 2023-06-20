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Dünya, Ekonomi

Kaliforniya'da düşük gelir ve emlak piyasasındaki enflasyon nedeniyle evsizlerin sayısı artıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son yıllarda yetersiz gelir ile ev ve kira fiyatlarının yüksekliği, evsizlik oranlarında ciddi artışa yol açıyor.

Irmak Akcan  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Kaliforniya'da düşük gelir ve emlak piyasasındaki enflasyon nedeniyle evsizlerin sayısı artıyor

Ankara

Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nde (UCSF) yapılan çalışmada, eyalette artan evsizlik oranları ve buna neden olan faktörler incelendi.

Araştırmaya göre, eyalette 171 bin kişi evsiz ve sayı ABD'deki toplamın yüzde 30'unu oluşturuyor.

Eyalet nüfusunun yüzde 6'sını oluşturan siyahiler aynı zamanda evsizlerin de yüzde 26'sına tekabül ediyor.

Araştırma kapsamında 2021 ve 2022 yılları arasında 3 bin 200 evsiz yetişkinle anket, bunlar arasında 365 kişiyle ise kapsamlı mülakatlar yapıldı.

Katılımcıların yüzde 90'ı evsiz olmadan önce halihazırda eyalette yaşayan insanlardan oluşurken, bu insanların yarısının sağlık sorunları, fiziksel engeller ve yaş sebebiyle çalışamadığı belirlendi.

Söz konusu insanların evlerini kaybetmeden önce aylık gelirlerinin ortalama 960 dolar olduğu belirtilirken, daha önce kirada yaşayan evsizlerin ise aylık kazandıkları 1400 doların yarısının kiraya gittiği saptandı.

Daha önce kirada yaşayan katılımcıların yüzde 20'sinden fazlası gelir düşüklüğü ve maaş kısıtları nedeniyle evlerinden çıkarıldığını kaydetti.

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Margot Kushel, kiraların yüksekliğinin evsizliği artırdığını ifade etti.

Araştırma, evsizlerin hayatlarını iyileştirecek kamu projelerinin desteğini artırmayı ve evsizlere karşı kamuoyunda oluşan önyargıları dönüştürmeyi hedefliyor.

ABD Ulusal Düşük Gelirliler İçin Konut Birliğine göre, ülkede asgari ücretle saatlik 15,50 dolar kazanan bir kişinin bir odalı ev kiralayabilmesi için haftada 90 saat çalışması gerekiyor.

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