Kahire'de tren istasyonunda yangın: 12 ölü, 15 yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda yangın çıktı.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde, tren istasyonundaki yakıt depolarından birinin patlaması sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Bu arada, sosyal medyada iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşıldı.