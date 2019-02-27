Kahire'de tren istasyonunda yangın: 12 ölü, 15 yaralı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti.
Kahire
Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda yangın çıktı.
Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde, tren istasyonundaki yakıt depolarından birinin patlaması sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Bu arada, sosyal medyada iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.