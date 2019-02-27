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Dünya

Kahire'de tren istasyonunda yangın: 12 ölü, 15 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti.

Aydoğan Kalabalık  | 27.02.2019
Kahire'de tren istasyonunda yangın: 12 ölü, 15 yaralı

Kahire

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda yangın çıktı.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlerde, tren istasyonundaki yakıt depolarından birinin patlaması sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Bu arada, sosyal medyada iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşıldı.

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