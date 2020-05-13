Euro
7.59
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,711.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Kabil'deki hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 24'e çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 13.05.2020
Kabil'deki hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 24'e çıktı Fotoğraf: Haroon Sabawoon / AA

Kabil

Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vahid Mecruh, yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e çıktığını söyledi. 

Hayatını kaybedenler arasında yeni doğan bebek ve doğum yapmak için hastaneye gelen hamile kadınların bulunduğunu ifade eden Mecruh, saldırıda yaralananların sayısının da 16 olduğunu belirtti.

Mecruh, saldırının düzenlendiği hastanenin yeni doğan ünitesinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Saldırıyı Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve siyasi liderler kınadı.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye dün sabah saatlerinde 3 saldırgan tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Bakan Koca: Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
Bulgaristan’da 2 ayın ardından OHAL sona erdi
ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Kovid-19 tedavisinde kullanılacak 'Remdesivir' için üretim anlaşması imzalandı

Benzer haberler

Kabil'deki hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 24'e çıktı

Kabil'deki hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 24'e çıktı

Afganistan'ın 3 vilayetinde düzenlenen saldırılarda 41 kişi öldü

Afganistan'da cenaze töreninde bombalı saldırı: 24 ölü, 68 yaralı

Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 13 ölü, 15 yaralı

Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 13 ölü, 15 yaralı
Afganistan'da DEAŞ'ın Güney Asya elebaşı El Horasani yakalandı

Afganistan'da DEAŞ'ın Güney Asya elebaşı El Horasani yakalandı
Fatimiyyun Tugayı’nın yeni savaş alanı Afganistan mı olacak?

Fatimiyyun Tugayı’nın yeni savaş alanı Afganistan mı olacak?