Euro
6.45
Dolar
5.69
BIST 100
98,680.42
Altın
1,384.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kabil'de terör saldırısı: 50 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması ve ardından çevreye ateş açması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

Emre Aytekin,Sayed Khodaberdi Sadat   | 01.07.2019
Kabil'de terör saldırısı: 50 yaralı

Ankara

Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması ve ardından çevreye ateş açması sonucu en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin Afgan yetkililerden edindiği bilgiye göre, silahlı saldırganlar sabah saatlerinde kent merkezindeki bakanlık binası önünde bomba yüklü aracı patlattı. Kent merkezinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından silahlı bir grup bakanlık binasına ve çevreye ateş açtı.

Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldı.

Saldırının Taliban temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Kabil'de terör saldırısı: 50 yaralı

Kabil'de terör saldırısı: 50 yaralı