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Dünya

Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağa silahlı saldırı düzenlendi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 25.03.2020
Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı

Afghanistan

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Şor Bazar bölgesinde Sihlere ait tapınağa silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırganlarla polis arasında çatışmanın devam ettiğini ifade eden Aryen, saldırganların 4 kişi olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Tapınakta yaklaşık 150 kişinin ayin için bulunduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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