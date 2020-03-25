Kabil'de Sih tapınağına silahlı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Sih tapınağa silahlı saldırı düzenlendi.
Afghanistan
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Şor Bazar bölgesinde Sihlere ait tapınağa silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırganlarla polis arasında çatışmanın devam ettiğini ifade eden Aryen, saldırganların 4 kişi olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
Tapınakta yaklaşık 150 kişinin ayin için bulunduğu öğrenildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.