Dolar
12.00
Euro
13.45
Altın
1,793.36
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,830.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da ‘’11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’’nde konuşuyor. MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi. -VTR-
logo
Dünya

Johnson ve Macron, 31 kişinin öldüğü kaza sonrası düzensiz göçü görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Manş Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 31 göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından, düzensiz göçü durdurmanın aciliyeti konusunda anlaştı.

Hasan Esen   | 25.11.2021
Johnson ve Macron, 31 kişinin öldüğü kaza sonrası düzensiz göçü görüştü

Greater London

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, liderler telefon görüşmesinde düzensiz göçü ele aldı.

Johnson ve Macron, "ölümcül geçişleri önlemek için ortak çabaları hızlandırmanın aciliyeti ve insanların hayatlarını riske atmaktan sorumlu çeteleri durdurmak için mümkün olan her şeyi yapma" konusunda mutabık kaldı.

Sorunun etkili bir şekilde çözümü için Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra kıtadaki diğer ülkelerle yakın çalışmanın önemi üzerinde duran liderler, "trajik can kayıplarının", bu ölümcül geçişleri durdurmak ve suç çetelerinin işlerine darbe vurmak için tüm seçenekleri masada tutmanın hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

31 göçmen hayatını kaybetti

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğunu en az 31 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: Benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verildi
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacak

Benzer haberler

Johnson ve Macron, 31 kişinin öldüğü kaza sonrası düzensiz göçü görüştü

Johnson ve Macron, 31 kişinin öldüğü kaza sonrası düzensiz göçü görüştü

Dünya Sağlık Örgütü: Ülkeler zorunlu Kovid-19 aşısı üzerinde düşünmeli

Belarus-Polonya sınırında göçmenler AB topraklarına girmeye çalışıyor

İngiltere'de 6 milyon hasta tedavi için bekliyor

İngiltere'de 6 milyon hasta tedavi için bekliyor
Türkiye ile İngiltere arasındaki STA yeni sektörleri içerecek şekilde müzakere edilecek

Türkiye ile İngiltere arasındaki STA yeni sektörleri içerecek şekilde müzakere edilecek
Belarus-Polonya sınırında AB'ye geçmeye çalışanlara sert müdahale

Belarus-Polonya sınırında AB'ye geçmeye çalışanlara sert müdahale