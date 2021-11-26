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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’da Uluslararası İhtida Kongresi'nde konuşuyor
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Dünya

Johnson, Macron'a düzensiz göçmenleri durdurmak için 5 maddelik plan teklif etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a beş maddelik planın yer aldığı mektup gönderdi.

Hasan Esen   | 26.11.2021
Johnson, Macron'a düzensiz göçmenleri durdurmak için 5 maddelik plan teklif etti

Londra

Johnson mektubunda, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde "anında önemli bir etkisi" olacağını savundu.

İnsan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın Fransa'nın da çıkarına olacağını kaydeden Johnson'ın mektubundaki maddeler şöyle sıralandı:

"Daha fazla teknenin Fransız sahillerinden ayrılmasını önlemek için ortak devriyeler icra edilmesi, radar gibi daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması, ülkelerin birbirinin karasularında karşılıklı deniz devriyesi ve havadan gözetleme yapabilmesi, Manş Denizi'nin her iki tarafında daha fazla gözaltı ve soruşturma yapabilmek için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, İngiltere-AB iade anlaşmasının yanı sıra Fransa ile de ikili bir iade anlaşması üzerinde acil çalışma."

İadelerin hızlı bir şekilde yapılması durumunda "insanların hayatlarını insan tacirlerine teslim etmelerinin önemli ölçüde azalacağını" savunan İngiliz Başbakan, "Bu adımları atarak ve mevcut işbirliğimizi geliştirerek yasa dışı göçle mücadele edebileceğimize ve dün gördüğümüz yıkıcı kayıpları daha fazla ailenin yaşamasını engelleyebileceğimize eminim." dedi.

İngiltere'de protesto 

Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin göç politikası protesto edildi. İçişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, ölümlerde İngiltere'nin de sorumluluğu olduğunu savundu.

"İngiltere de Suçlu", "Sınırlar Öldürüyor", "Kimse Yasadışı Değil" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'nin göç politikasını değiştirmesini istedi.

Yapılan konuşmalarda, alınan önlemlerin göçmenleri durdurmak yerine ölümlerine neden olduğu belirtilerek, "Bu bir göç krizi değil; bir insanlık krizi, bir merhamet krizi, bu bir insan yapımı kriz." denildi.

Eylem sırasında bazı göstericilerin yolu trafiğe kapattığı görüldü. Protesto sonrasında bazı eylemciler, polis tarafından durdurularak gözaltına alındı.

27 göçmen hayatını kaybetti

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğini (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

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