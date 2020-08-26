Euro
8.69
Dolar
7.38
BIST 100
1,094.80
Altın
1,916.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kişinev’de Moldova Dışişleri ve Avrupa’yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile ortak basın toplantısı düzenliyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Japonya'nın Osaka kentindeki toplu mezar bulguları 1800'lerdeki bir salgına işaret ediyor

Japonya’nın Osaka kentinde arkeologlar gerçekleştirdikleri kazıda, 19. yüzyıl sonundaki bir salgın esnasında öldüğü ve toplu mezara gömüldüğü tahmin edilen insan kalıntıları buldu.

Ahmet Furkan Mercan   | 26.08.2020
Japonya'nın Osaka kentindeki toplu mezar bulguları 1800'lerdeki bir salgına işaret ediyor

Tokyo

Osaka Kültürel Varlıklar Federasyonu yetkilileri, kentte yürütülen şehir imar projesi kapsamında bir tren istasyonuna yakın noktada Umeda Kabristanlığı'nı gün yüzüne çıkardı.

Federasyon temsilcilerinden Hirata Yoji, Eylül 2019’da başlatılan kazı dizisinin son aşamasında bölgede 1500’den fazla ceset kalıntısına ulaşıldığını kaydetti.

Kalıntıların 1800’lerin sonlarında hayatını kaybeden genç insanlara ait olduğunun tahmin edildiğini açıklayan Hirata, "Bu, Osaka kazılarımızın ilk tarihsel keşfi ve bulgularımız o zamanın defin göreneklerinin detaylarını ortaya çıkarabilir." dedi.

Çoğu kalıntının küçük oval şeklinde oyuklara konularak defnedildiğinin anlaşıldığını söyleyen Hirata, arkeologların çoklu ceset kalıntılarının bulunduğu tabutlara da eriştiğini ve bunun bir salgın esnasında kurbanların birlikte gömüldüğünün işareti olduğunu belirtti.

Cesetlerin kol ve bacaklarındaki lezyonların, bölgedeki bir salgına yenik düşüldüğü izlenimi uyandırdığını kaydeden Hirata, kazı bölgesinden çıkarılan tüm kalıntıların bir araya getirileceğini ve ölüm sebeplerinin uzman heyet eşliğinde geniş çaplı olarak araştırılacağını aktardı.

Kazı bölgesinde ayrıca ölü kemiklerinin yerleştirildiği yaklaşık 350 kap, madeni paralar, Budist dua boncukları, başörtüleri, taraklar, Japon ulusal içkisi sake bardakları, kilden yapılmış oyuncak bebeklere de ulaşıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Obezite Kovid-19'dan ölüm riskini neredeyse yüzde 50 artırıyor
Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı protesto yasaklandı
İran Turizm Bakanı: Kovid-19 nedeniyle ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 21 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti

Benzer haberler

Japonya'nın Osaka kentindeki toplu mezar bulguları 1800'lerdeki bir salgına işaret ediyor

Japonya'nın Osaka kentindeki toplu mezar bulguları 1800'lerdeki bir salgına işaret ediyor

Küllüoba'da 5 bin yıllık boya paleti bulundu

Maydos Kilisetepe Höyüğü kazılarında Tunç Çağı dönemlerinin izleri araştırılıyor

Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu kazısında hayvan figürlü obje bulundu

Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu kazısında hayvan figürlü obje bulundu

Türk turizminin başkenti ve dünyanın açık hava müzesi: Antalya

Türk turizminin başkenti ve dünyanın açık hava müzesi: Antalya