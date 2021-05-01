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Dünya

Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.05.2021
Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 10.27'de 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

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