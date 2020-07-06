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Dünya

Japonya'nın güneybatısındaki taşkında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Japonya’nın güneybatısında şiddetli yağmur ve taşkında ölenlerin sayısı 44’e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.07.2020
Japonya'nın güneybatısındaki taşkında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi Fotoğraf: EPA / JIJI PRESS (Sadece Türkiye içinde kullanılabilir)

Tokyo

Japonya’nın güneybatısında şiddetli yağmur ve taşkında ölenlerin sayısı 44’e yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kumamoto eyaletinde şiddetli yağış sonrası Kuma Nehri'nin taşmasıyla meydana gelen su baskınları sonucu bazı köprüler yıkıldı.

Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü ve binlerce evin sürüklendiği selde, Kumamoto'da ölenlerin sayısı 44'e çıktı.

Bölgedeki 80'den fazla tahliye merkezine 1500 kişi yerleştirilirken, 4 binden fazla haneye elektrik verilemedi, 80'den fazla okul da geçici kapatıldı.

Bu arada, eyaletin merkezi hükümetten yardım talebi kapsamında 10 bin Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personeli bölgeye sevk edildi.

Yangın ve Felaket Yönetim Ajansından 450 kurtarma görevlisi ve 120 polis memuru da bölgede görevlendirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kyuşu'nun kuzeyinde yer alan Fukuoka, Saga ve Nagazaki eyaletleri için de yoğun şiddetli yağış uyarısında bulundu.


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