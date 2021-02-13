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Dünya

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 13.02.2021
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

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