Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Fukuşima açıklarında yerel saatle 11.24'te deprem kaydedildi.
60 kilometre derinlikte kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.