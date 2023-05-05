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Dünya

Japonya'nın batısında 6,3 büyüklüğünde deprem oldu

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Japonya'nın batısında 6,3 büyüklüğünde deprem oldu

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa kıyısındaki Noto Yarımadası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 14.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Şiddetli sarsıntının, Wajima ve Suzu kentleri başta olmak üzere, kıyı eyaleti İşikawa genelinde hissedildiği kaydedildi.

Devlet Televizyonu NHK'ye göre, deprem, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Niigata, Toyama ve Fukui'de de hissedildi.

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