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Dünya

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki: Abe Şinzo Japonya-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük katkıda bulundu

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun, Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Mustafa Deveci   | 08.07.2022
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki: Abe Şinzo Japonya-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük katkıda bulundu

Ankara

Büyükelçi Suzuki, eski Başbakan Abe'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Suzuki mesajında, "Son derece menfur bir saldırı sebebiyle tüm Japonya'nın şok içinde olduğu anlarda, çok sayıda Türk makamı ve vatandaşı, başsağlığı mesajı göndermek suretiyle Japonya ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir. Türk yetkilileri ve vatandaşlarının nezaketine içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Suzuki, Abe'nin üstün liderliği ve icra kabiliyeti ile Japonya'ya önderlik ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Sayın Abe'nin bu iradesi doğrultusunda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için daha fazla çaba gösterme kararlılığında olduğumu ifade ederim."



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