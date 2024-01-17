Dolar
30.13
Euro
32.78
Altın
2,023.94
ETH/USDT
2,557.10
BTC/USDT
42,700.00
BIST 100
8,028.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'nın 2024 mali yılı bütçe taslağı depremler için güncellendi

Japonya, depremler sonrası 2024 mali yılı bütçe taslağını revize ederek 112,5 trilyon yen (764 milyar dolar) olarak onayladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Japonya'nın 2024 mali yılı bütçe taslağı depremler için güncellendi

Tokyo

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Nisan 2024-Mart 2025 mali yılı kapsamlı bütçe taslağını 112,5 trilyon yen olarak güncellediğini bildirdi.

Daha önce 112 trilyon yen olarak kabul edilen bütçe, revize sayesinde 500 milyar yenlik acil durum rezerv fon dilimiyle takviye edildi.

Fon vasıtasıyla, Noto Yarımadası ve kıyısında yaşanan depremler sonrası bölgenin kalkındırılmasına 500 milyar yen tahsis edilecek

Ölenlerin sayısının 232'ye yükseldi

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak başında Noto Yarımadası ve kıyısında meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısının 232'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 22 bin 300'ü aşkın binanın hasar gördüğü, yaralanan 1037 kişinin tedavi gördüğü ve kendisinden haber alınamayan 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Ahmet Yener: Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır
Seçmen listeleri bugün askıdan indirilecek
"Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi"
Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı
Kahramanlar-44 operasyonlarında terör örgütünün kullandığı 18 barınma alanı imha edildi

Benzer haberler

Japonya'nın 2024 mali yılı bütçe taslağı depremler için güncellendi

Japonya'nın 2024 mali yılı bütçe taslağı depremler için güncellendi

Suzuki, Husilerin saldırıları sonrası Macaristan'daki üretimini durdurdu

Toyota 2024'te 10,3 milyon araç imalatı hedefliyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Japonya ile Gazze'ye insani yardım konusunda işbirliği kararı aldık

Dışişleri Bakanı Fidan: Japonya ile Gazze'ye insani yardım konusunda işbirliği kararı aldık
Japonya'da 2023 yılında iflas eden kurumsal firma sayısı yüzde 35,2 arttı

Japonya'da 2023 yılında iflas eden kurumsal firma sayısı yüzde 35,2 arttı
İsrail kabinesi, 2024 yılı için 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren "savaş bütçesini" onayladı

İsrail kabinesi, 2024 yılı için 15 milyar dolarlık ek harcamayı içeren "savaş bütçesini" onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet