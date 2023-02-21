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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım

Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım paketi açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 21.02.2023
Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım

Tokyo

Kişida Fumio hükümeti, Rusya'nın saldırılarının ilk yıl dönümü 24 Şubat öncesinde Ukrayna'ya yardımların artırılmasını hedefliyor.

Başkent Tokyo'da verdiği sempozyumda konuşan Başbakan Kişida Fumio, Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım verileceğini bildirdi.

Resmi Kyodo Ajansına göre söz konusu finansal yardımın, Ukrayna'nın altyapısının onarılmasında kullanılması planlanıyor.

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