Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım
Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım paketi açıkladı.
Tokyo
Kişida Fumio hükümeti, Rusya'nın saldırılarının ilk yıl dönümü 24 Şubat öncesinde Ukrayna'ya yardımların artırılmasını hedefliyor.
Başkent Tokyo'da verdiği sempozyumda konuşan Başbakan Kişida Fumio, Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım verileceğini bildirdi.
Resmi Kyodo Ajansına göre söz konusu finansal yardımın, Ukrayna'nın altyapısının onarılmasında kullanılması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.