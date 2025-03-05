Japonya'dan "Tokyo hükümetinin savunma harcamalarını artırması" yönündeki ABD açıklamalarına tepki
Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarlığı için aday gösterdiği Elbridge Colby'nin "Tokyo hükümetinin savunma harcamalarını artırması" gerektiğine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
İstanbul
Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan İşiba Şigeru, Colby'nin dün ABD'deki Senato onay oturumunda, Japonya hükümetinin "en kısa sürede savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 3'üne çıkarması" gerektiğine ilişkin söylemine karşı çıktı.
Colby'nin yorumuna tepki gösteren İşiba, "Japonya, harcamalarını başka ülkelerin yönlendirmesiyle değil, kendisi belirler." ifadesini kullandı.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa da savunma sistemlerine ayrılan bütçe miktarından ziyade bunların ne kadar etkili olduğunun önemine işaret etti.
Savunma harcamalarına 2021'de GSYH'nin yüzde 1,2'sini ayıran Japonya, 2027'de GSYH'nin yüzde 2'sini tahsis etmeyi hedefliyor.
Colby, dün ABD'de yapılan Senato onay oturumunda, Japonya'nın Çin ve Kuzey Kore'nin "doğrudan tehdidi altında" olduğunu belirterek, ülkenin savunma harcamalarına GSYH'nin yüzde 2'sini ayırmasının "pek mantıklı olmadığını" söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.