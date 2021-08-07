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Dünya

Japonya'dan Myanmar ordusuna 'ülkedeki demokratik sistemi restore et' çağrısı

Japonya, Myanmar ordusuna, ülkedeki demokratik sistemin restore edilmesi çağrısında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.08.2021
Japonya'dan Myanmar ordusuna 'ülkedeki demokratik sistemi restore et' çağrısı

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Mekong Nehri'nin geçtiği Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 5 ülkeden mevkidaşıyla çevrim içi görüştü.

Görüşmede, Myanmar ordusuna, ülkedeki demokratik sistemin restore edilmesi çağrısı yapan Motegi, Myanmar ordusunun alıkoyduğu ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkilinin serbest bırakılmasını istedi.

Motegi, ordunun, iktidar partisinin göreve geldiği Kasım 2020 genel seçimlerinin geçersiz olduğuna hükmetmesine yönelik ülkesinin endişelerini ifade etti.

Bakan Motegi, siyasi krize çözüm getirmek için ASEAN'ın atadığı Myanmar Özel Temsilcisinin taraflar arasında yürüteceği diyalog sürecinin kolaylaştırılmasını istedi.

ASEAN üyesi Mekong ülkeleri arasında Vietnam, Tayland, Kamboçya, Laos ve Myanmar yer alıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 946 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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