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Dünya, Koronavirüs

Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı getirdi.

Nuri Aydın   | 24.03.2020
Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi düzenlediği basın toplantısında İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, Estonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Andorra, Monaco, Slovenya, Vatikan ve İran'dan gelen yabancılara seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Motegi, Çin ve Güney Kore vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alınması uygulamasının da mart sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığının söz konusu Avrupa ülkelerine yaptığı seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardığını hatırlatan Motegi, "Özel koşullar dışında, herhangi bir istisna olmayacak." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de Avrupa'dan gelen 19 kişide Kovid-19 tespit edildi

Güney Kore Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Avrupa'dan gelen yolculardan 101'inde yüksek ateş ve solunum rahatsızlığı belirtileri görülmesi üzerine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1444 yolcudan 19'unun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

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